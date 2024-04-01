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Под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов (видео)

Архивное фото: под Москвой вспыхнул сильный пожар (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Хотьково под Москвой сегодня, 1 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О причинах пожара пока что информации нет. На кадрах видно открытое пламя, а черное облако дыма быстро распространяется по ветру. 

Отмечается, что может гореть пропиточный цех. 

"Электроизолит" - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

Пожары в России

Сегодня сообщалось, что в российском Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

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