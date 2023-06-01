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Під Москвою спалахнула пожежа на парковці: згоріло понад 30 автомобілів

Ілюстративне фото: під Москвою спалахнула пожежа на парковці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У місті Ногінськ Московської області сьогодні, 1 червня, вночі розпочалася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza у Telegram.

У мережі пишуть, що невідомі підпалили стоянку, де знаходилися автобуси та маршрутки. Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі.

"Вогонь знищив 20 автобусів та 15 маршруток. Пожежу загасили лише за кілька годин. Палія шукає поліція", - уточнюють у Baza.

Більш детальні подробиці інциденту наразі невідомі.

Пожежі в Росії

Варто зауважити, що останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж на різних підприємствах і не лише. Наприклад, 30 травня росЗМІ повідомляли про пожежу на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції, що містить спирт, в Московській області.

Також нещодавно загорілася будівля біля місцевої адміністрації Шебекіно Бєлгородської області. Це місто знаходиться біля кордону з Україною.

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Російська ФедераціяМоскваавтобусиПожежа