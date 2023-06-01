Під Москвою спалахнула пожежа на парковці: згоріло понад 30 автомобілів

У мережі пишуть, що невідомі підпалили стоянку, де знаходилися автобуси та маршрутки. Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі.

"Вогонь знищив 20 автобусів та 15 маршруток. Пожежу загасили лише за кілька годин. Палія шукає поліція", - уточнюють у Baza.

Більш детальні подробиці інциденту наразі невідомі.

Пожежі в Росії

Варто зауважити, що останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж на різних підприємствах і не лише. Наприклад, 30 травня росЗМІ повідомляли про пожежу на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції, що містить спирт, в Московській області.

Також нещодавно загорілася будівля біля місцевої адміністрації Шебекіно Бєлгородської області. Це місто знаходиться біля кордону з Україною.