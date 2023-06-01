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Под Москвой вспыхнул пожар на парковке: сгорело более 30 автомобилей

Иллюстративное фото: под Москвой вспыхнул пожар на парковке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Ногинск Московской области сегодня, 1 июня, ночью начался сильный пожар на парковке. Сгорели десятки автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

В сети пишут, что неизвестные подожгли стоянку, где находились автобусы и маршрутки. Огонь вспыхнул около 3 ночи.

"Огонь уничтожил 20 автобусов и 15 маршруток. Пожар потушили лишь через несколько часов. Поджигателя ищет полиция", - уточняют в Baza.

Более детальные подробности инцидента пока неизвестны.

Пожары в России

Стоит заметить, что в последнее время в России значительно возросло количество пожаров на различных предприятиях и не только. К примеру, 30 мая росСМИ сообщали о пожаре на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции в Московской области.

Также недавно загорелось здание возле местной администрации Шебекино Белгородской области. Этот город находится возле границы с Украиной.

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