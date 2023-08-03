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Под Москвой начался пожар на аккумуляторном заводе (видео)

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Россия, Четверг 03 августа 2023 14:41
Под Москвой начался пожар на аккумуляторном заводе (видео) Фото: под Москвой произошел масштабный пожар на аккумуляторном заводе 3 августа (t-me-infomoscow24)
Автор: Наталия Гурковская

В Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе в четверг, 3 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было", - говорится в сообщении.

Как сообщается, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация. Спасатели едут на место.

В сети уже публикуют видео с места пожара. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма. "Гриб" от пожара видно на приличное расстояние.

Как пишет Telegram-канал Shot, взрыв, который подтверждают пока только местные жители, и пожар в Воскресенском районе Подмосковья произошли на территории бывшего завода "Красный строитель". Сейчас там хранят аккумуляторы.

Как уточняют авторы, огонь охватил почти половину цеха - 200 кв. м из 500 кв. м всей площади помещения, где хранятся кислородные аккумуляторы.

"Эвакуировано семь человек. Информации о пострадавших не поступало", - утверждает Shot.

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