Під Москвою пролунав потужний вибух на заводі: фото, відео

Інцидент стався у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви.

Російські ЗМІ стверджують, що вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі. Повідомляється, що через вибух у сусідніх будинках вибило вікна.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що над містом підіймається стовп диму.

У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали не менше 20 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Також зазначається, що під завалами можуть бути люди. На місце інциденту направили понад десяток "швидких", але їх не вистачає.

Деякі ЗМІ зазначають, що губернатор Московської області виїхав на місце інциденту.

Вибухнула піротехніка

Російський Telegram-канал Mash повідомив, що у місті Сергієв Посад вибухнув склад піротехніки компанії "Пиро-Росс". Фірма нібито орендувала приміщення на території заводу.

На місці інциденту оголосили евакуацію. При цьому екстрені служби РФ відкинули версію, що завод нібито атакував безпілотник. Попередньою причиною вибуху було порушення технологічного процесу.

Що відомо про завод

Загорський оптико-механічний завод входить до структур "Ростеха" і є одним з головних виробників приладів спостереження для військових структур та промисловості. Там також виробляють медичну апаратуру для діагностики та лікування.

Як пишуть російські медіа, один з пріоритетних напрямків роботи Загорського заводу - це оптика для військових. До прикладу, цей завод виробляє біноклі БП 8х20.

Згідно з останніми даними, виторг заводу за 2021 рік склав 1,2 млрд рублів, а чистого прибутку - понад 10 млн рублів. Підприємство засекретило інформації про 2022 рік, а відомо, що у другому кварталі виторг склав 657,2 млн рублів, а прибуток - 25,6 млн рублів.

Атаки дронів у Москві

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Вночі 1 серпня у районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

Крім того, росіяни заявили, що цієї ночі, 9 серпня, Москву нібито знову намагалися атакувати безпілотниками, але їх, за словами Міноборони РФ, збили.

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