Под Москвой прогремел мощный взрыв: фото, видео

Инцидент произошел в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы.

Российские СМИ утверждают, что взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе. Сообщается, что из-за взрыва в соседних домах выбило окна.

На опубликованных в сети кадрах видно, что над городом поднимается столб дыма.

В сети сообщили, что в результате взрыва пострадали не менее 20 человек. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также отмечается, что под завалами могут быть люди. На место инцидента направили более десятка "скорых", но их не хватает.

Некоторые СМИ отмечают, что губернатор Московской области выехал на место инцидента.

Взорвалась пиротехника

Российский Telegram-канал Mash сообщил, что в городе Сергеев Посад взорвался склад пиротехники компании "Пиро-Росс". Фирма якобы арендовала помещение на территории завода.

На месте инцидента была объявлена эвакуация. При этом экстренные службы РФ отвергли версию, что завод якобы атаковал беспилотник. Предварительной причиной взрыва было нарушение технологического процесса.

Как пишут российские медиа, Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники (в частности, прицелов для танков), медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор - дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

Атаки дронов в Москве

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздались взрывы. Позже стало известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова прогремели взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

Кроме того, россияне заявили, что этой ночью, 9 августа, Москву якобы снова пытались атаковать беспилотниками, но их, по словам Минобороны РФ, сбили.

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