Під Москвою прогримів вибух на хімзаводі: обрушився цех, 7 загиблих

Вибухи на хімзаводі під Москвою

Серія потужних вибухів пролунала в Підмосков'ї: у районі Краснозаводська піднявся в небо стовп диму.

Надзвичайна ситуація сталася в одному із цехів Краснозаводського хімічного заводу, пише видання.

Пізніше стало відомо, що 7 людей загинуло внаслідок вибуху.

За даними SHOT, співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився.

За словами постраждалих, працівників там було більше. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на заводі.

Нагадаємо, у 2025 році завод був двічі атакований ЗСУ. Він спеціалізується на засобах захисту БПЛА та входить до структури Ростеха.