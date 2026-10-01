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Под Москвой прогремел взрыв на химзаводе: обрушился цех, 7 погибших

20:23 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: взрыв произошел на Краснозаводском химическом заводе (Getty Images)

Сначала на Краснозаводском химическом заводе прогремели как минимум три взрыва. Позже стало известно, что обрушился целый цех, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Взрывы на химзаводе под Москвой

Серия мощных взрывов раздалась в Подмосковье: в районе Краснозаводска поднялся в небо столб дыма.

Чрезвычайная ситуация произошла в одном из цехов Краснозаводского химического завода, пишет издание.

Позже стало известно, что 7 человек погибли в результате взрыва.

По данным SHOT, сотрудники находились в полностью обрушившемся цехе № 4.

По словам пострадавших, работников там было больше. В настоящее время спасатели пытаются локализовать открытое горение на заводе.

Напомним, в 2025 году завод был дважды атакован ВСУ. Он специализируется на средствах защиты БПЛА и входит в структуру Ростеха.

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и область. В поселке Софьино, вероятно, начался пожар на складских помещениях.

Кроме того, в Москве уже заявляли об "одной из самых масштабных" за годы атак украинских дронов - тогда речь шла об ударе в ночь на 18 сентября.

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