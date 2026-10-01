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Під Москвою прогримів вибух на хімзаводі: обрушився цех, 7 загиблих

20:23 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Під Москвою прогримів вибух на хімзаводі: обрушився цех, 7 загиблих Фото: вибух стався на Краснозаводському хімічному заводі (Getty Images)
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Спочатку на Краснозаводському хімічному заводі пролунали як мінімум три вибухи. Пізніше стало відомо, що обрушився цілий цех, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

Вибухи на хімзаводі під Москвою

Серія потужних вибухів пролунала в Підмосков'ї: у районі Краснозаводська піднявся в небо стовп диму.

Надзвичайна ситуація сталася в одному із цехів Краснозаводського хімічного заводу, пише видання.

Пізніше стало відомо, що 7 людей загинуло внаслідок вибуху.

За даними SHOT, співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився.

За словами постраждалих, працівників там було більше. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на заводі.

Нагадаємо, у 2025 році завод був двічі атакований ЗСУ. Він спеціалізується на засобах захисту БПЛА та входить до структури Ростеха.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 20 вересня безпілотники масовано атакували Москву та область. У селищі Соф'їно, ймовірно, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

Крім того, у Москві вже заявляли про "одну з наймасштабніших" за роки атак українських дронів - тоді йшлося про удар у ніч на 18 вересня.

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