Під Москвою прогримів вибух на хімзаводі: обрушився цех, 7 загиблих
Спочатку на Краснозаводському хімічному заводі пролунали як мінімум три вибухи. Пізніше стало відомо, що обрушився цілий цех, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.
Вибухи на хімзаводі під Москвою
Серія потужних вибухів пролунала в Підмосков'ї: у районі Краснозаводська піднявся в небо стовп диму.
Надзвичайна ситуація сталася в одному із цехів Краснозаводського хімічного заводу, пише видання.
Пізніше стало відомо, що 7 людей загинуло внаслідок вибуху.
За даними SHOT, співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився.
За словами постраждалих, працівників там було більше. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на заводі.
Нагадаємо, у 2025 році завод був двічі атакований ЗСУ. Він спеціалізується на засобах захисту БПЛА та входить до структури Ростеха.
Раніше РБК-Україна писало, що уночі 20 вересня безпілотники масовано атакували Москву та область. У селищі Соф'їно, ймовірно, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.
Крім того, у Москві вже заявляли про "одну з наймасштабніших" за роки атак українських дронів - тоді йшлося про удар у ніч на 18 вересня.