Під Москвою прогримів вибух на хімзаводі: обрушився цех, 7 загиблих

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Спочатку на Краснозаводському хімічному заводі пролунали як мінімум три вибухи. Пізніше стало відомо, що обрушився цілий цех, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

Вибухи на хімзаводі під Москвою Серія потужних вибухів пролунала в Підмосков'ї: у районі Краснозаводська піднявся в небо стовп диму. Надзвичайна ситуація сталася в одному із цехів Краснозаводського хімічного заводу, пише видання. https://t.me/shot_shot/100625 Пізніше стало відомо, що 7 людей загинуло внаслідок вибуху. За даними SHOT, співробітники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився. https://t.me/shot_shot/100624 За словами постраждалих, працівників там було більше. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на заводі. Нагадаємо, у 2025 році завод був двічі атакований ЗСУ. Він спеціалізується на засобах захисту БПЛА та входить до структури Ростеха.