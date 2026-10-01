Под Москвой прогремел взрыв на химзаводе: обрушился цех, 7 погибших
Сначала на Краснозаводском химическом заводе прогремели как минимум три взрыва. Позже стало известно, что обрушился целый цех, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Взрывы на химзаводе под Москвой
Серия мощных взрывов раздалась в Подмосковье: в районе Краснозаводска поднялся в небо столб дыма.
Чрезвычайная ситуация произошла в одном из цехов Краснозаводского химического завода, пишет издание.
Позже стало известно, что 7 человек погибли в результате взрыва.
По данным SHOT, сотрудники находились в полностью обрушившемся цехе № 4.
По словам пострадавших, работников там было больше. В настоящее время спасатели пытаются локализовать открытое горение на заводе.
Напомним, в 2025 году завод был дважды атакован ВСУ. Он специализируется на средствах защиты БПЛА и входит в структуру Ростеха.
Ранее РБК-Украина писало, что ночью 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и область. В поселке Софьино, вероятно, начался пожар на складских помещениях.
Кроме того, в Москве уже заявляли об "одной из самых масштабных" за годы атак украинских дронов - тогда речь шла об ударе в ночь на 18 сентября.