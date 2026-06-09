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Біля резиденції Путіна встановили антидронові сітки (фото)

16:08 09.06.2026 Вт
2 хв
Що налякало російську владу настільки, що довелося посилювати захист біля Валдая?
aimg Марія Науменко
Біля резиденції Путіна встановили антидронові сітки (фото) Фото: антидронові сітки, встановлені поблизу резиденції Володимира Путіна (t.me/kashinguru)
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У Валдайському районі Новгородської області Росії, неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна, встановили захист, який активно використовують на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Фотографії захисних конструкцій над парковками для вантажівок опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Кашин. За його словами, знімки йому надіслали читачі.

Видання "Агентство" проаналізувало фото та дійшло висновку, що їх зробили на трасі у Валдайському районі приблизно за дев'ять кілометрів від резиденції Путіна.

Такі сітки широко використовуються на фронті як захист від невеликих безпілотників та боєприпасів, які можуть скидатися з дронів.

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Водночас засновник розслідувального проєкту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вважає, що конструкції можуть бути призначені не стільки для захисту вантажівок, скільки для контролю за ними.

Біля резиденції Путіна встановили антидронові сітки (фото)Фото: антидронові сітки, встановлені поблизу резиденції Володимира Путіна (t.me/kashinguru)

За його словами, додаткові заходи безпеки могли з'явитися після української операції "Павутина", під час якої дрони були заховані у вантажівках і запускалися поблизу визначених цілей.

Нагадаємо, побоювання за безпеку Володимира Путіна в Росії останнім часом лише посилилися.

Раніше Financial Times повідомляла, що після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї російські спецслужби перевіряли системи відеоспостереження, які використовуються для охорони президента РФ та його найближчого оточення.

За даними видання, ізраїльська розвідка під час операції проти Хаменеї використала записи з дорожніх камер та сучасні інструменти аналізу даних для встановлення його місцеперебування. Після цього в Кремлі занепокоїлися, що схожі технології можуть застосовуватися і для відстеження російських високопосадовців.

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Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Україна Валдай Дрони
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