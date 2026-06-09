Под Москвой подорвали полковника, который отвечал за снаряды для армии РФ, - росСМИ
Названо имя российского военного террориста, который мог погибнуть в результате взрыва, произошедшего утром 9 июня под Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ВЧК-ОГПУ, Evocation. и Агентство.
По имеющейся информации, утром произошел взрыв, в результате которого погиб человек, предварительно идентифицированный как начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов. Сообщается, что он проживал в подмосковной Балашихе.
Биографические данные
Дамир Давыдов родился 4 февраля 1969 года. Детство провел в закрытом городе Пенза-19 (ныне Заречный), связанном с оборонной промышленностью. Его отец работал на предприятии, занимавшемся производством вооружений.
Давыдов-младший связал свою профессиональную деятельность с военной сферой. По имеющимся данным, он занимался разработками в области ракетных двигателей и артиллерийских боеприпасов, имеет ряд профильных патентов.
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Карьера в оборонной сфере
К 2009 году он возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при одном из крупных арсеналов. В дальнейшем его карьерный рост продолжился, и к 2017 году он занял руководящую должность в системе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.
Дополнительные данные
В открытых источниках отмечается, что Давыдов длительное время проходил службу в структурах, связанных с испытаниями и разработкой вооружений. Подробности обстоятельств произошедшего взрыва и официальные подтверждения его статуса на данный момент уточняются.
Фамилия Давыдова ранее фигурировала в документах, которые в период конфликта с Минобороны публиковал Евгений Пригожин. Согласно этим данным, он входил в число военных, отвечающих за распределение боеприпасов в российской армии.
При этом официальные российские структуры до сих пор не раскрывают и не подтверждают личность человека, погибшего в результате инцидента.
Напоминаем, что российский диктатор тоже боится покушения. В Валдайском районе Новгородской области РФ, вблизи одной из резиденций Владимира Путина, были размещены оборонительные конструкции, аналогичные тем, которые применяются на линии фронта.