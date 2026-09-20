Під Москвою лунають вибухи через атаку дронів: ймовірно, під ударом склади (відео)

За словами мера Москви, вночі було відбито атаку 15 безпілотників, що летіли на столицю РФ. За його твердженням, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Невдовзі Собянін заявив, що сили ППО Міноборони РФ нібито знищили ще 15 БпЛА.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, безпілотники заходили у тил групами, рухаючись у напрямку Москви.

У селищі Соф'їно, ймовірно, атакували складські приміщення - місцеві повідомляють про пожежу на одному зі складів, зокрема взуттєвої мережі "Карі".