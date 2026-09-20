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Под Москвой раздаются взрывы из-за атаки дронов: вероятно, под ударом склады (видео)

04:53 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: под Москвой разгорелся масштабный пожар (росСМИ)

Ночью 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и область - зафиксированы серии взрывов и пролет групп дронов по нескольким направлениям. В поселке Софьино, вероятно, загорелся пожар на складских помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и мониторинговые Telegram-каналы.

По словам мэра Москвы, ночью была отбита атака 15 летевших на столицу РФ беспилотников. По его утверждению, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вскоре Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны РФ якобы уничтожили еще 15 БПЛА.

По данным мониторингового канала Exilenova+, беспилотники заходили в тыл группами, двигаясь в направлении Москвы.

В поселке Софьино, вероятно, атаковали складские помещения - местные сообщают о пожаре на одном из складов, в том числе обувной сети "Кари".

В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье. По предварительной информации, речь идет о складах компании "Современные Складские Технологии".

Напомним, в Москве уже заявляли об "одной из самых масштабных" за годы атак украинских дронов - тогда речь шла об ударе в ночь на 18 сентября.

В тот же день СБУ нанесла удары по военному аэродрому "Ростов-Центральный" - по словам президента Владимира Зеленского, удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.

Кроме того, в тот же день остановил переработку нефти один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле - причиной стала атака дронов, повредившая установку первичной переработки нефти.

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