Під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній

У мережі оприлюднили фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.

За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників уже евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.

Варто зауважити, що на заводі "Квант", зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.