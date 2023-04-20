UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній

Ілюстративне фото: під Москвою горить завод, де виробляють електроніку зарубіжних компаній (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Зеленограді під Москвою розпочалася пожежа на заводі "Квант", що займається виробництвом електронних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

У мережі оприлюднили фото, на яких можна побачити, що горить другий поверх триповерхової будівлі. Також видніється дим.

За непідтвердженою інформацією, усіх співробітників уже евакуювали з будівлі. Пожежі надали перший підвищений ранг.

Варто зауважити, що на заводі "Квант", зокрема, виробляють телевізори Xiaomi, Hyundai, Starwind та багато інших.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії на пластмасовому заводі спалахнула сильна пожежа.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваПожежа