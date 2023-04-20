Под Москвой горит завод, где производят электронику зарубежных компаний

В сети обнародовали фото, на которых можно заметить, что горит второй этаж трехэтажного здания. Также виднеется дым.

По неподтвержденной информации, всех сотрудников уже эвакуировали из здания. Пожару присвоили первый повышенный ранг.

Стоит заметить, что на заводе "Квант", в частности, производят телевизоры Xiaomi, Hyundai, Starwind и многих других.