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Под Москвой горит завод, где производят электронику зарубежных компаний

Иллюстративное фото: под Москвой горит завод, где производят электронику зарубежных компаний (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Зеленограде под Москвой начался пожар на заводе "Квант", который занимается производством электронных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В сети обнародовали фото, на которых можно заметить, что горит второй этаж трехэтажного здания. Также виднеется дым.

По неподтвержденной информации, всех сотрудников уже эвакуировали из здания. Пожару присвоили первый повышенный ранг.

Стоит заметить, что на заводе "Квант", в частности, производят телевизоры Xiaomi, Hyundai, Starwind и многих других.

Напомним, ранее стало известно, что в России на пластмассовом заводе вспыхнул сильный пожар.

Также мы писали, что в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло мощное задымление.

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