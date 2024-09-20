Під Москвою горить склад на площі 5000 кв м

Нагадаємо, ввечері 17 вересня в російському Ярославлі спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

У ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверської області Росії. Наслідки атаки українських захисників помітні навіть із космосу.

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