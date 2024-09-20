UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Москвою горить склад на площі 5000 кв м

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У підмосковному селі Апаринки горить склад на території 5 000 кв м. ЗМІ пишуть про склад великого виробника матраців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інформацію про пожежу підтвердили у МНС РФ.

Склад в Апаринках, який належить місцевій фабриці, російські ЗМІ називають одним із найбільших у Росії

На місці пожежі працюють 40 рятувальників та 14 одиниць техніки. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

За попередньою інформацією МНС РФ, постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 17 вересня в російському Ярославлі спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

У ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверської області Росії. Наслідки атаки українських захисників помітні навіть із космосу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа