В Ярославлі спалахнув склад пально-мастильних матеріалів: кадри масштабної пожежі

У російському Ярославлі спалахнула пожежа на складі пально-мастильних матеріалів. Це сталося пізно ввечері 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та Shot.

За повідомленнями російських ЗМІ, спалахнув склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) у Дзержинському районі Ярославля. Місцеві жителі у соцмережах, що чули вибухи. Відомо, що на складі були газові балони та пально-мастильні матеріали.

При цьому у російському МНС заявили, що горіла одноповерхова будівля, яка є складом, і там спалахнули шини та ПММ. За попередніми даними, вогонь охопив понад 450 квадратних метрів.

Також повідомлялося, що шість співробітників МНС постраждали під час пожежі на складі у Ярославлі.

Додамо, що наприкінці серпня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі.