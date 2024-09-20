RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.

Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России

На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.

Обновлено в 01.43. Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал. 

Напомним, вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар