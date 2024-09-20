Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м

Напомним, вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.

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