Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м

В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.
Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России
На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.
По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.
Обновлено в 01.43. Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал.
Напомним, вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.
В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.
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