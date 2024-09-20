Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м

В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Обновлено в 01.43. Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал.

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.

На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.

Напомним, вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.

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