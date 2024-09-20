ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м

Пятница 20 сентября 2024 01:17
UA EN RU
Под Москвой горит склад на площади 5000 кв м Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В подмосковной деревне Апаринки горит склад на территории 5 000 кв м. СМИ пишут о складе крупного производителя матрасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС РФ.

Склад в Апаринках, который принадлежит местной фабрике, российские СМИ называют одним из самых крупных в России

На месте пожара работают 40 спасателей и 14 единиц техники. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

По предварительной информации МЧС РФ, пострадавших нет.

Обновлено в 01.43. Shot пишет, что на складе произошло частичное обрушение кровли. На данный момент локализовать возгорание пока не удалось, пламя охватывает новые квадратные метры здания, пишет канал.

Напомним, вечером 17 сентября в российском Ярославле вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет
DAILY
"Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский