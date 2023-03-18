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Під Москвою горить один з найбільших російських хімзаводів

Ілюстративне фото: під Москвою горить один з найбільших російських хімзаводів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 березня, у місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"На хімічному виробництві у Довгопрудному (Московська область) горить ємність із реагентами", - повідомили виданню в екстрених службах.

Також в результаті інциденту вже відомо про одну людину, яка отримала опіки.

Варто зауважити, що, за інформацією інших росЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об'єднання "Тонкий Органічний Синтез". Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств.

Нагадаємо, раніше росіяни нафантазували безуспішну атаку дрона на хімзавод у Брянській області.

Також ми писали, що минулого місяця пожежа почалася на хімзаводі в Уфі.

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