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Под Москвой горит один из крупнейших российских химзаводов

Иллюстративное фото: под Москвой горит один из крупнейших российских химзаводов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 марта, в городе Долгопрудный Московской области начался пожар на химзаводе. Один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"На химическом производстве в Долгопрудном (Московская область) горит емкость с реагентами", - сообщили изданию в экстренных службах.

Также в результате инцидента уже известно об одном человеке, который получил ожоги.

Стоит заметить, что, по информации других росСМИ, пожар начался на территории производственного объединения “Тонкий Органический Синтез”. Завод является одним из старейших и крупнейших российских предприятий.

Напомним, ранее россияне нафантазировали безуспешную атаку дрона на химзавод в Брянской области.

Также мы писали, что в прошлом месяце пожар начался на химзаводе в Уфе.

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