Под Москвой горит один из крупнейших российских химзаводов

Сегодня, 18 марта, в городе Долгопрудный Московской области начался пожар на химзаводе. Один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

Стоит заметить, что, по информации других росСМИ, пожар начался на территории производственного объединения “Тонкий Органический Синтез”. Завод является одним из старейших и крупнейших российских предприятий.

Также в результате инцидента уже известно об одном человеке, который получил ожоги.

"На химическом производстве в Долгопрудном (Московская область) горит емкость с реагентами", - сообщили изданию в экстренных службах.

Напомним, ранее россияне нафантазировали безуспешную атаку дрона на химзавод в Брянской области.

Также мы писали, что в прошлом месяце пожар начался на химзаводе в Уфе.

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