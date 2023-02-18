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У російській Уфі на хімічному заводі виникла сильна пожежа

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Субота 18 лютого 2023 03:33
У російській Уфі на хімічному заводі виникла сильна пожежа Фото: у російській Уфі на хімічному заводі виникла сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській Уфі вчора ввечері, 17 лютого, на хімічному заводі спалахнула сильна пожежа. На його гасіння задіяли 16 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що пожежа виникла на хімзаводі компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу. Пожежі привласнили другу категорію, до боротьби із загорянням залучили 16 одиниць техніки. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає. Співробітники заводу змогли евакуюватися самостійно.

"Крезол" є найбільшим російським виробником та постачальником хімічних реагентів та лабораторного обладнання. Підприємства компанії також виробляють бурові та хімічні реагенти, які підвищують віддачу нафтоносних пластів.

Раніше ми писали, що в Москві в районі НДІ точних приладів, на вулиці Декабристів, сталася велика пожежа. Площа спалаху досягла 1500 квадратних метрів.

Також раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

Крім того, повідомлялося, що в російському Ростові-на-Дону спалахнула виправна колонія.

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