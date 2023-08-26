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Під Москвою були чутні вибухи, повідомляють про нібито знищене БПЛА

Фото: під Москвою були чутні вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів сьогодні вночі, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотника.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

За даними Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.

Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошено план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво"

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки.

Так, наприклад, 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.

Крім того, 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи . Очевидці повідомляли про роботу ППО та про помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Також вибух було чутно у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви.

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