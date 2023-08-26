Під Москвою були чутні вибухи, повідомляють про нібито знищене БПЛА

Під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів сьогодні вночі, 26 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотника.
"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.
За даними Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.
Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошено план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво"
Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки.
Так, наприклад, 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.
Крім того, 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи . Очевидці повідомляли про роботу ППО та про помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.
Також вибух було чутно у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви.
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