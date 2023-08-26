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Под Москвой были слышны взрывы, сообщают о якобы уничтоженном БПЛА

Фото: под Москвой были слышны взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов сегодня ночью, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня ночью силы ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", - добавил он.

По данным Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа намеревался атаковать  объекты на территории Москвы и Подмосковья, но был сбит.

Ранее также стало известно, что во всех московских аэропортах объявлен план "Ковер", все рейсы на вылет и прилет задерживаются. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"

Взрывы в Москве

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары, россияне стали жаловаться на ночные атаки.

Так, например, 21 августа Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области.

Кроме того, 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах. Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Также взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы.

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