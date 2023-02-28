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Під Москвою біля об'єкта "Газпрому" впав безпілотник, - ЗМІ

Фото: під Москвою біля об'єкту "Газпрому" впав безпілотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії упав черговий безпілотник. Цього разу дрон виявили за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

Як стверджують РосЗМІ, під Москвою нібито виявили уламки безпілотника UJ-22 Airborne, який може пролетіти близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год.

Дрон нібито було виявлено за 10 метрів від забору газової компресорної станції у Коломенському районі.

Звідки прилетів дрон і комусь належить - поки що незрозуміло. Там стверджують, що внаслідок катастрофи вибуху не було.

Фото: безпілотник, що впав, нібито під Москвою (Telegram)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Брянській області РФ вранці 27 лютого троє безпілотників атакували пункт технічного спостереження прикордонного управління ФСБ.

Також повідомлялося, що в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

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