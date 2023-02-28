Під Москвою біля об'єкта "Газпрому" впав безпілотник, - ЗМІ

Як стверджують РосЗМІ, під Москвою нібито виявили уламки безпілотника UJ-22 Airborne, який може пролетіти близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год.

Дрон нібито було виявлено за 10 метрів від забору газової компресорної станції у Коломенському районі.

Звідки прилетів дрон і комусь належить - поки що незрозуміло. Там стверджують, що внаслідок катастрофи вибуху не було.

Фото: безпілотник, що впав, нібито під Москвою (Telegram)