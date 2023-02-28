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Под Москвой возле объекта "Газпрома" упал беспилотник, - СМИ

Фото: под Москвой возле объекта "Газпрома" упал беспилотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России упал очередной беспилотник. На этот раз дрон обнаружили в 10 метраз от объекта "Газпрома" в Коломенском районе Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Как утверждают РосСМИ, под Москвой якобы обнаружили обломки беспилотника UJ-22 Airborne, который способен пролететь около 800 км со скоростью 130-140 км/час.

Дрон якобы был обнаружен в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе.

Откуда прилетел дрон и кому принадлежит - пока непонятно. Там утверждают, что в результате крушения взрыва не последовало.

Фото: упавший беспилотник якобы под Москвой (Telegram)

Напомним, ранее мы писали, что в Брянской области РФ утром 27 февраля три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ.

Также сообщалось, что в России заявили о падении "неизвестного летательного аппарата". Инцидент произошел в Республике Адыгея.

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