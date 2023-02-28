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У Брянській області безпілотники атакували вежу пункту спостереження ФСБ, - ЗМІ

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Вівторок 28 лютого 2023 10:42
У Брянській області безпілотники атакували вежу пункту спостереження ФСБ, - ЗМІ Фото: у Брянській області безпілотники атакували вежу пункту спостереження ФСБ (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

У Брянській області РФ вранці 27 лютого три безпілотники атакували пункт технічного спостереження прикордонного управління ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

"Три безпілотники атакували вранці 27 лютого пункт технічного спостереження прикордонного управління ФСБ у Сівському районі регіону. Вишку було введено з ладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада регіону про цей інцидент не повідомляла. Але повідомили про інше, що сталося сьогодні.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, над регіоном 28 лютого було збито дрон. Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

Крім того, сьогодні в Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через нібито невідомий об'єкт у повітрі.

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