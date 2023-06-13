Під Москвою безпілотник з камерою впав на один із санаторіїв Міноборони РФ

Повідомляється, що охоронець санаторію побачив безпілотник який зачепився за гілки дерев і впав на землю близько 19:00 за місцевим часом. Працівник відразу звернувся до керівництва закладу та викликав поліцію.

Відомо, що розміри дрону 20*10 синтиметрів і він був з відеокамерою та чотирма гвинтами, що складаються. Дрон вилучили для вивчення. Полвція шукає оператора, який його запустив.

Варто зауважити, що у санаторії проходять лікування російські військові, а територіально він знаходиться неподалік Москви.

Фото: скріншот

Атаки дронів в Росії

Останнім часом в РФ почастішали атаки дронами, можна сказати, що вони стали звичним явищем. Зокрема, в Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому ці атаки відбуваються не лише у прикордонних районах, а й "докотилися" до Москви. Досить пригадати нещодавню атаку російської столиці десятками БПЛА та атаку на Кремль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.