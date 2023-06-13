Под Москвой беспилотник с камерой упал на один из санаториев Минобороны РФ

Сообщается, что охранник санатория увидел зацепившегося за ветки деревьев беспилотник и упал на землю около 19:00 по местному времени. Работник сразу обратился к руководству заведения и вызвал полицию.

Известно, что размеры дрона 20*10 синтиметров и он был с видеокамерой и четырьмя складывающимися винтами. Дрон был изъят для изучения. Полвция ищет оператора, который его запустил.

Следует заметить, что в санатории проходят лечение российские военные, а территориально он находится недалеко от Москвы.

Фото: скриншот

Атаки дронов в России

В последнее время в РФ участились атаки дронами, можно сказать, что они стали обычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявили местные власти, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Причем, эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и "докатились" до Москвы. Достаточно припомнить недавнюю атаку российской столицы десятками БПЛА и атаку на Кремль.

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