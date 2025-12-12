Під Мирноградом українські морпіхи "пачками" беруть полонених та зупиняють штурми, - ДШВ

Для реалізації плану із захоплення Мирнограду противник застосовує тактику масових штурмів, відому серед військових як "мʼясні" атаки. Офіцери російської армії відправляють в атаку переважно деморалізовану піхоту без будь-якої підтримки артилерії чи бронетехніки.

Так, протягом останніх тижнів бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти затримали кілька груп російських військових, деякі з яких потрапили в полон під час спроби знайти їжу або невдалих штурмів українських позицій.

Полонені розповідають, що їхнім завданням було закріпитися на напрямках і просуватися малими штурмовими групами, проте українські морпіхи оточили та взяли їх під контроль.

На відео, опублікованому 38-ю бригадою морської піхоти, російські солдати розповідають про обставини потрапляння в полон, підтверджуючи високий моральний та тактичний успіх українських підрозділів.

Один з полонених зізнається: "Пробув одну ніч у підвалі - на ранок здався в полон", описуючи відсутність ресурсів і моральну деморалізацію серед особового складу.

Ці випадки ще раз підтверджують, що тактика "мʼясних" атак, яка покликана виснажити українські позиції чисельністю, часто обертається для самих російських військових повною деморалізацією та втратами.