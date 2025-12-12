ua en ru
Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

П'ятниця 12 грудня 2025 09:00
UA EN RU
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 11 грудня, на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Спірне, Червона Гірка, Реутинці Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Придорожнє Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БПЛА російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень - ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Лиманському напрямку загарбники атакували 11 разів. Намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки.
Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворожі підрозділи здійснили 18 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.
Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку: оновлені карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 186 480 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, літак, 253 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, дві ракети, дві одиниці спеціальної та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

