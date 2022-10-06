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Під Миколаєвом ЗСУ збили два "Shahed-136" та беспілотник "Mohajer-6"

Фото: під Миколаєвом ЗСУ збили два "Shahed-136" та беспілотник "Mohajer-6" (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 6 жовтня, в Миколаївській області українські військові збили 2 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"6 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївської області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як пише голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, 7 із 9 дронів-камікадзе, які знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вночі, з 5 на 6 жовтня, були ліквідовані саме в Миколаївській області.

Як повідомлялось, протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, у середу, 5 жовтня, в Миколаївській області збили іранський дрон "Shahed-136". Вперше його ліквідували, не використовуючи систему протиповітрянної оборони.

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Миколаївська область