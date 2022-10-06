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Под Николаевом ВСУ сбили два "Shahed-136" и беспилотник "Mohajer-6"

Фото: под Николаевом ВСУ сбили два "Shahed-136" и беспилотник "Mohajer-6" (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 6 октября, в Николаевской области украинские военные сбили 2 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"6 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6", - говорится в сообщении.

При этом, как пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, 7 из 9 дронов-камикадзе, уничтоживших силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ночью, с 5 на 6 октября, были ликвидированы именно в Николаевской области.

Как сообщалось, противовоздушная оборона Украины за ночь сбила девять иранских дронов-камикадзе.

Напомним, в среду, 5 октября, в Николаевской области сбили иранский дрон "Shahed-136". Впервые он был ликвидирован, не используя систему противовоздушной обороны.

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Николаевская область