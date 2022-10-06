Под Николаевом ВСУ сбили два "Shahed-136" и беспилотник "Mohajer-6"

В четверг, 6 октября, в Николаевской области украинские военные сбили 2 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"6 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6", - говорится в сообщении.

При этом, как пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, 7 из 9 дронов-камикадзе, уничтоживших силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ночью, с 5 на 6 октября, были ликвидированы именно в Николаевской области.