Вперше збила не ППО. Кім показав знищений дрон Shahed-136
У середу, 5 жовтня, в Миколаївській області збили іранський дрон "Shahed-136". Вперше його ліквідували, не використовуючи систему протиповітрянної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Це перший результат не ППО, а мобільних мисливців на мопеди", - йдеться у повідомленні.
Віталій Кім не повідомив, де саме був збитий іранський дрон "Shahed-136".
Нагадаємо, що іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", за даними країни-виробника, можуть застосовуватися на відстані до 2500 км.
Також РБК-Україна розповідало, що відомо про іранські дрони, якими РФ бомбить Україну.
Раніше, військові збили п'ять дронів-камікадзе, які атакували Миколаївську область.
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