UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Миколаєвом через падіння уламків дрона РФ почалась масштабна пожежа на підприємстві

Фото: під Миколаєвом через падіння уламків дрона РФ почалась масштабна пожежа (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки РФ у ніч проти 2 червня у Миколаївському районі сталася масштабна пожежа на підприємстві. Через падіння уламків дронів спалахнули склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Миколаївській області.

"Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства", - йдеться у повідомленні.

 

Наслідки пожежі під Миколаєвом (facebook.com/DSNSMYKOL)

За даними рятувальників, станом на 08:40 пожежа ліквідована підрозділом ДСНС площею 1500 кв. м.

"До гасіння залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає", - додали у ДСНС.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 2 червня російські війська знову обстріляли територію України, використавши дрони та кілька ракет.

Так, близько 23:00 у частині регіонів України, зокрема на півдні, було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів "шахедами". Зокрема, про вибухи повідомлялося в Дніпрі.

Як розповіли у Повітряних силах, РФ запустила по Україні ракети "Іскандер-К" та С-300, а також 25 дронів. ППО збила всі ворожі БПЛА. Останній, 25-й, про збиття якого повідомили пізніше, було вражено у небі над Вінницькою областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївМиколаївська областьВійна в УкраїніДрони