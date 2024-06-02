Під Миколаєвом через падіння уламків дрона РФ почалась масштабна пожежа на підприємстві

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 2 червня російські війська знову обстріляли територію України, використавши дрони та кілька ракет.

Так, близько 23:00 у частині регіонів України, зокрема на півдні, було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів "шахедами". Зокрема, про вибухи повідомлялося в Дніпрі.

Як розповіли у Повітряних силах, РФ запустила по Україні ракети "Іскандер-К" та С-300, а також 25 дронів. ППО збила всі ворожі БПЛА. Останній, 25-й, про збиття якого повідомили пізніше, було вражено у небі над Вінницькою областю.

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