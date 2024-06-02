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Под Николаевом из-за падения обломков дрона РФ начался масштабный пожар на предприятии

Фото: под Николаевом из-за падения обломков дрона РФ начался масштабный пожар (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки РФ в ночь на 2 июня в Николаевском районе произошел масштабный пожар на предприятии. Из-за падения обломков дронов загорелись склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Сегодня ночью, 2 июня, в результате падения обломков сбитых вражеских БпЛА в Куцурубской общине Николаевского района произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия", - говорится в сообщении.

 

Последствия пожара под Николаевом (facebook.com/DSNSMYKOL)

По данным спасателей, по состоянию на 08:40 пожар ликвидирован подразделением ГСЧС площадью 1500 кв. м.

"К тушению привлекалось 10 пожарных и 2 единицы техники, дополнительно осуществлялся подвоз воды 4 водовозками частного сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 2 июня, российские войска снова обстреляли территорию Украины, использовав дроны и несколько ракет.

Так, около 23:00 в части регионов Украины, в частности на юге, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов "шахедами". В частности о взрывах сообщалось в Днепре.

Как рассказали в Воздушных силах, РФ запустила по Украине ракеты "Искандер-К" и С-300, а также 25 дронов. ПВО сбила все вражеские БПЛА. Последний, 25-й, о сбитии которого сообщили позже, был поражен в небе над Винницкой областью.

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