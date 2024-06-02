Под Николаевом из-за падения обломков дрона РФ начался масштабный пожар на предприятии

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 2 июня, российские войска снова обстреляли территорию Украины, использовав дроны и несколько ракет.

Так, около 23:00 в части регионов Украины, в частности на юге, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов "шахедами". В частности о взрывах сообщалось в Днепре.

Как рассказали в Воздушных силах, РФ запустила по Украине ракеты "Искандер-К" и С-300, а также 25 дронов. ПВО сбила все вражеские БПЛА. Последний, 25-й, о сбитии которого сообщили позже, был поражен в небе над Винницкой областью.

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