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Під Мелітополем знищено дві казарми окупантів, - Федоров

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, у селищі Мирне, яке знаходиться за 10 кілометрів від Мелітополя, було зруйновано клуб, у якому знаходилася казарма росіян.

При цьому в тимчасово окупованому селі Ясне знищено школу, де також знаходилася ворожа казарма.

"Загалом ми бачимо тенденцію, що на запорізькій лінії фронту не дають спокійно розташуватися рашистам", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що російські війська вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область).

Також ми писали, що, за словами Федорова, росіяни готують повномасштабну мобілізацію чоловіків до армії Росії на окупованій території Запорізької області.

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МелітопольЗапорожская областьВійська РФВійна Росії проти України