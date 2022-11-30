Под Мелитополем уничтожены две казармы оккупантов, - Федоров

По его словам, сегодня ночью в поселке Мирное, который находится в 10 километрах от Мелитополя, был разрушен клуб, в котором находилась казарма россиян.

При этом во временно оккупированном селе Ясное была уничтожена школа, где также находилась вражеская казарма.

"В целом мы видим тенденцию, что по запорожской линии фронта не дают спокойно расположиться рашистам", - отметил Федоров.