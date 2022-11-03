Під Мелітополем пролунали вибухи в районі залізничного мосту

"Чотири гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське (Мелітопольський район - ред.) в районі залізничного мосту", - написав Федоров.

За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок.

"Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно "втомився", - додав міський голова.