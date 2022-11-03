UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Мелітополем пролунали вибухи в районі залізничного мосту

Ілюстративне фото: під Мелітополем пролунали вибухи в районі залізничного мосту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Чотири гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське (Мелітопольський район - ред.) в районі залізничного мосту", - написав Федоров.

За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок.

"Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно "втомився", - додав міський голова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 3 жовтня вранці у Мелітополі прогриміли вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок події пошкоджено військову базу окупантів, яку вони облаштували на місцевому підприємстві "Рефма".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВибухВійна Росії проти України