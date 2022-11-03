ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пошкоджено військову базу РФ. Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 15:55
Пошкоджено військову базу РФ. Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі Ілюстративне фото: стали відомі наслідки вибухів у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі 3 листопада було пошкоджено підприємство "Рефма", на якому росіяни облаштували свою військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни розмістили у цехах підприємства свою військову техніку, а в офісних приміщеннях знаходилася штаб-квартира Федеральної служби безпеки Росії.

"Внаслідок вибухів: зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі, пошкоджено ангар, де розміщувалося 80 одиниць ворожої техніки, уламки від вибухів розлетілися на 2 квартали", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що зараз російські окупанти використовують все місто як свою військову базу, але "будь-яке їхнє розташування не залишиться без уваги".

Нагадаємо, про вибухи у Мелітополі Федоров розповів ще сьогодні, 3 листопада, вранці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух Військова база Війна Росії проти України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України