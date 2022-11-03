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Под Мелитополем прогремели взрывы в районе железнодорожного моста

Иллюстративное фото: под Мелитополем прогремели взрывы в районе железнодорожного моста (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 3 ноября, под Мелитополем в районе железнодорожного моста, который россияне используют для переброски техники, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Четыре громких взрыва и густая "бавовна" в селе Светлодолинское (Мелитопольский район - ред.) в районе железнодорожного моста", - написал Федоров.

По его словам, этот мост российские оккупанты использовали для того, чтобы перевозить свою военную технику на Запорожское направление.

"Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно "устал", - добавил городской глава.

Напомним, ранее стало известно, что 3 октября утром в Мелитополе прогремели взрывы.

Позже выянилось, что в результате происшествия повреждена военная база оккупантов, которую они обустроили на местном предприятии "Рефма".

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МелитопольВзрывВойна России против Украины