В Мелітополі трапились вибухи на заводі, де знаходився один із основних штабів росіян

Фото: у Мелітополі сталися вибухи на заводі "Рефма" (ілюстрація/GettyImages)

Ранком у четвер, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Вони пролунали на місцевому заводі "Рефма", де окупанти облаштували один із основних штабів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.