Під Маріуполем здетонував ворожий склад боєприпасів, триває пожежа

У четвер, 16 березня, у селі Малоянісоль (Донецька область) здетонував ворожий склад боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Бавовна у Маріупольському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про пожежу та детонацію повідомляють місцеві мешканці.
"Результат - мінус один склад російських окупантів. ЗСУ працює чітко! Відплата поруч", - додали у міській раді.
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Він розповів, що після вибухів знов відправили гвинтокрили в бік влучання.
Нагадаємо, що в понеділок в тимчасово окупованому Маріуполі повідомляють про вибухи. Над містом видно клуби диму.
В тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів.
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