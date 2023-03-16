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Под Мариуполем сдетонировал вражеский склад боеприпасов, продолжается пожар

Фото: Под Мариуполем сдетонировал вражеский склад боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 марта, в селе Малоянисоль (Донецкая область) сдетонировал вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Хлопок в Мариупольском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о пожаре и детонации сообщают местные жители.

"Результат - минус один склад российских оккупантов. ВСУ работает четко! Возмездие рядом", - добавили в городском совете.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". Он рассказал, что после взрывов снова отправили вертолеты в сторону попадания.

Напомним, что в понедельник во временно оккупированном Мариуполе сообщают о взрывах. Над городом видны клубы дыма.

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов.

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