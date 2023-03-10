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В окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів

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Маріуполь, П'ятниця 10 березня 2023 17:02
В окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів Ілюстративне фото: в окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Маріуполі у п'ятницю, 10 березня, пролунало близько 20 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, епіцентр вибухів в Кальміуському районі.

"Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. Бавовнить", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні над Кальміуським районом Маріуполя вперше зафіксували патрулювання військовим гвинтокрилом.

Окрім того, росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

Андрющенко також повідомляв, що окупанти розпочинають "мобілізацію" в Маріуполі, на облік будуть брати навіть неповнолітніх.

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