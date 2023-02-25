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Під Маріуполем пролунали нові вибухи: що відомо

Фото: під Маріуполем пролунали нові вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Під тимчасово окупованим Маріуполем вранці 25 лютого пролунали вибухи в районі між селами Ялта та Юріївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Повідомляють про звуки вибухів у Маріупольському районі на лінії с. Ялта / с. Юріївка (місце великої концентрації оккупантів). Уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Маріуполі Донецької області було чути звук вибуху. Можливе попадання за позиціями росіян.

Сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів у місті знищено черговий склад із боєкомплектом ворога.

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МаріупольвибухиВійна в Україні