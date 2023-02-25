RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Мариуполем прогремели новые взрывы: что известно

Фото: под Мариуполем прогремели новые взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Под временно оккупированным Мариуполем утром 25 февраля раздались взрывы в районе между селами Ялта и Юрьевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии с. Ялта / с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем", - написал он.

Напомним, вчера мы писали, что в Мариуполе Донецкой области был слышен звук взрыва. Возможно попадание по позициям россиян.

Сегодня утром стало известно, что вследствие вчерашних взрывов в городе уничтожен очередной склад с боекомплектом врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольвибухиВойна в Украине