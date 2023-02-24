В Маріуполі чутно звуки вибухів: можливе влучання по окупантах

Сьогодні, 24 лютого, в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Можливе потрапляння по позиціям росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко повідомив, що надвечір в Маріуполі було чути поодинокий звук вибуху. "Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка- Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", - додав радник. Своєю чергою Маріупольська міська рада повідомила, що ймовірно, приліт був саме по позиціям військових РФ. "У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт по позиціям окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації", - повідомили в міській раді.