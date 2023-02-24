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В Маріуполі чутно звуки вибухів: можливе влучання по окупантах

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Маріуполь, П'ятниця 24 лютого 2023 21:44
В Маріуполі чутно звуки вибухів: можливе влучання по окупантах Фото: в Маріуполі чутно вибухи (t me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 лютого, в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Можливе потрапляння по позиціям росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко повідомив, що надвечір в Маріуполі було чути поодинокий звук вибуху.

"Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка- Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", - додав радник.

Своєю чергою Маріупольська міська рада повідомила, що ймовірно, приліт був саме по позиціям військових РФ.

"У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт по позиціям окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації", - повідомили в міській раді.

Нагадаємо, незадовго до цього вибухи пролунали у Запоріжжі.

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