Суспільство Освіта Гроші Зміни

Під Львовом вибухнув невідомий предмет: постраждали троє підлітків

Правоохоронці розслідують деталі інциденту (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків. Зараз вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА у Facebook.

Постраждали троє 14-річних дітей

Інцидент трапився у неділю, 2 листопада, близько 17:15. За попередніми даними, вибухнув невідомий предмет. Постраждали три 14-річні підлітки, усі мешканці Львова. Їх доставили у лікарню Св. Миколая м. Львова.

Госпіталізовані у стані середньої тяжкості

"Підлітки отримали опіки передпліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікарню Св. Миколая м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета.

Як поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпеки.

Якщо ви натрапили на підозрілий предмет:

  • не торкайтесь його і не намагайтеся пересунути;
  • позначте місце знахідки підручними засобами (палицею, каменем, шматком тканини тощо);
  • попередьте інших і відійдіть на безпечну відстань - не менше 100 метрів;
  • одразу зателефонуйте на номери "101" або "102" - це єдиний офіційний спосіб повідомлення про небезпечні знахідки;
  • не користуйтеся телефонами або раціями поблизу підозрілого предмета;
  • не намагайтеся розібрати предмет або витягти з нього деталі.

У ДСНС наголошують, що небезпечні знахідки можуть бути будь-де - у полі, лісі, біля водойм, на городах чи серед руїн. Навіть незначний вплив - удар, струс, тертя або нагрівання - може призвести до вибуху.

Читайте також про те, що у жовтні у центрі Дніпра вибухнув невідомий предмет у руках підлітка. Постраждалого госпіталізували.

Раніше ми писали про те, що на початку жовтня у Києві один з водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав.

Львів Вибух Підлітки