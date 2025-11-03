Під Львовом вибухнув невідомий предмет: постраждали троє підлітків

У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків. Зараз вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА у Facebook.
Інцидент трапився у неділю, 2 листопада, близько 17:15. За попередніми даними, вибухнув невідомий предмет. Постраждали три 14-річні підлітки, усі мешканці Львова. Їх доставили у лікарню Св. Миколая м. Львова.
"Підлітки отримали опіки передпліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікарню Св. Миколая м. Львова", - йдеться у повідомленні.
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпеки.
Якщо ви натрапили на підозрілий предмет:
У ДСНС наголошують, що небезпечні знахідки можуть бути будь-де - у полі, лісі, біля водойм, на городах чи серед руїн. Навіть незначний вплив - удар, струс, тертя або нагрівання - може призвести до вибуху.
Читайте також про те, що у жовтні у центрі Дніпра вибухнув невідомий предмет у руках підлітка. Постраждалого госпіталізували.
Раніше ми писали про те, що на початку жовтня у Києві один з водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. У результаті вибуху ніхто не постраждав.